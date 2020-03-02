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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:17214

В детском парке вандалы бросили лавочку в озеро

Сегодня утром в Сумском детском парке «Сказка» посетители увидели одну из лавочек в озере возле крепости.

Олег Демьяненко

Это не первый случай вандализма в детском парке. Раньше здесь бросали в озеро мусорные баки и чугунную пушку.

Общество Вандализм
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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