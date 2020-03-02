В детском парке вандалы бросили лавочку в озеро

Это не первый случай вандализма в детском парке. Раньше здесь бросали в озеро мусорные баки и чугунную пушку.
Неизвестные проломили букву «S» в знаке «I❤SUMY»....
О поврежденном памятном знаке погибшим за свободу Украины, который находится в центре Конотопа, в полицию сообщили неравнодушные горожане....
Карусель, которую так долго ждали дети, сломали быстро и, скорее всего, взрослые....
От рук неизвестных вандалов вновь пострадал знак «Я люблю Ямполь», который был установлен в райцентре в 2017 году....
В Покровском сквере неизвестные «с корнями» вырвали лавочку....