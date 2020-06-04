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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:171761

На Сумщине еще один случай коронавирусной болезни

Об этом сегодня, 22 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусной болезнью, - начала она – Все четверо взрослые, один из них находится в областной инфекционной больнице. Также 4 человека на прошлой неделе выздоровели, среди них один ребенок, который был на лечении в детской больнице. Всего с начала тестирования в Сумах зарегистрировано 67 человек с позитивным ПЦР-исследованием: 59 взрослых и 8 детей. 68,7% на сегодня уже вылечились – это 46 пациентов, 14 из которых лечись стационарно. На сегодня на лечении 21 человек: 6 взрослых в областной инфекционной больнице, 15 человек лечатся амбулаторно, среди них два ребенка. Контактных с подтвержденными случаями 212.  Также на сегодня 23 человека с подозрением на коронавирусную болезнь, 9 из которых лечатся стационарно в областной инфекционной больнице и 10 детей в детской больнице (8 из них их районов Сумской области).

В Сумской области за прошлую неделю заболело 30 человек. На сегодня подтверждено 258 случаев заболевания коронавирусной болезнью, 5 из них умерло, а 182 человека вылечились.

Общество Коронавирус
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