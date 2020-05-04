В Сумах на самоизоляции 132 человека, вернувшихся из-за границы

- На сегодня на учете 132 человека, вернувшихся из-за границы и находятся на самоизоляции, - доложила она. – На протяжении всего периода 1922 человека уже находились под медицинским наблюдением, срок у которых уже завершился.
Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....
Об этом сегодня, 25 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....
Об этом сегодня, 18 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....
Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена...
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Сум Степан Пак....