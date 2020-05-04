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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:24532

В Сумах на самоизоляции 132 человека, вернувшихся из-за границы

Об этом сегодня, 22 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня на учете 132 человека, вернувшихся из-за границы и находятся на самоизоляции, - доложила она. – На протяжении всего периода 1922 человека уже находились под медицинским наблюдением, срок у которых уже завершился.

Общество Самоизоляция
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