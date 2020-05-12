Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43318

В Сумах в детские сады ходит 1800 детей

Об этом сегодня, 22 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

- На сегодня в дошкольных заведениях функционируют 166 групп, - доложила она. – На прошлой неделе посещали детсады 1835 детей. С каждым днем количество детей увеличивалось. Если детсад получает заявление или предложение от семьи, которой необходимо направить ребенка в детсад, при наличии медицинских справок, мы забираем таких детей. На сегодня в дошкольных заведениях уже начался оздоровительный период. В рацион питания добавлена витаминизация.

- Как вы думаете, нужно ли нам выходить из дежурного режима? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Пока в дежурном, но мы забираем всех детей, у кого есть такая необходимость и есть медицинская возможность. Мы начинали с 1200. За две недели количество увеличилось в полтора раза.

- Хорошо, давайте подчеркнем, что у нас остается дежурный режим, чтобы все понимали, что сегодня ситуация еще не улучшилась

Общество Детсады
view counter

По тематике

09.06.2020 09:00

В Сумах заработали 167 групп в детсадах

Об этом сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....

В детсадах Сум открыли 180 дежурных групп
01.06.2020 09:47

В детсадах Сум открыли 180 дежурных групп

Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко во время аппаратного совещания сообщила о начале работы с 1 июня в детских...

В сумские детсады с 1 июня в первую очередь будут принимать детей, родители которых работают
27.05.2020 10:55

В сумские детсады с 1 июня в первую очередь будут принимать детей, родители которых работают

Исполком Сумского городского совета позволил дошкольным учебным заведениям возобновить работу с 1 июня....

Мэр Сум хочет открыть дежурные группы в детсадах и спортклубы
25.05.2020 08:31

Мэр Сум хочет открыть дежурные группы в детсадах и спортклубы

Мэр Сум Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 25 мая, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме....

Сумские детсады готовы к открытию
12.05.2020 10:01

Сумские детсады готовы к открытию

Ждут отмашки Кабмина....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.