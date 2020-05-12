В Сумах в детские сады ходит 1800 детей

- На сегодня в дошкольных заведениях функционируют 166 групп, - доложила она. – На прошлой неделе посещали детсады 1835 детей. С каждым днем количество детей увеличивалось. Если детсад получает заявление или предложение от семьи, которой необходимо направить ребенка в детсад, при наличии медицинских справок, мы забираем таких детей. На сегодня в дошкольных заведениях уже начался оздоровительный период. В рацион питания добавлена витаминизация.
- Как вы думаете, нужно ли нам выходить из дежурного режима? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.
- Пока в дежурном, но мы забираем всех детей, у кого есть такая необходимость и есть медицинская возможность. Мы начинали с 1200. За две недели количество увеличилось в полтора раза.
- Хорошо, давайте подчеркнем, что у нас остается дежурный режим, чтобы все понимали, что сегодня ситуация еще не улучшилась
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