В Сумах в детские сады ходит 1800 детей Об этом сегодня, 22 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

- На сегодня в дошкольных заведениях функционируют 166 групп, - доложила она. – На прошлой неделе посещали детсады 1835 детей. С каждым днем количество детей увеличивалось. Если детсад получает заявление или предложение от семьи, которой необходимо направить ребенка в детсад, при наличии медицинских справок, мы забираем таких детей. На сегодня в дошкольных заведениях уже начался оздоровительный период. В рацион питания добавлена витаминизация.

- Как вы думаете, нужно ли нам выходить из дежурного режима? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Пока в дежурном, но мы забираем всех детей, у кого есть такая необходимость и есть медицинская возможность. Мы начинали с 1200. За две недели количество увеличилось в полтора раза.

- Хорошо, давайте подчеркнем, что у нас остается дежурный режим, чтобы все понимали, что сегодня ситуация еще не улучшилась