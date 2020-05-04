В сумском бюджете дыра в 134 млн грн В общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 802,6 млн грн, что составляет 40% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 134,3 млн грн, или -14,3%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 84,6 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 29,7 млн грн;

- единого налога – 12,7 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 3,8 млн гривен.

Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 95,3 млн грн, или -10,6%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 49,4 млн грн;

- земельного налога и арендной платы - 29,0 млн грн;

- единого налога – 13,6 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 3,6 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 26,3 млн грн (или на 3,4%) за счет налога на доходы физических лиц (37,1 млн грн, или на 7,4%), единого налога (8,4 млн грн, или на 7,9 %).

Из общей суммы поступлений с начала года 67,0% (537,6 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 14,4% (115,3 млн грн) - единый налог; 7,6% (60,9 млн грн) - акцизный налог; 7,5% (59,9 млн грн) - земельный налог и арендная плата.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 23,9 млн грн, что составляет 29,8% к плану на год и на 16,7 млн грн (или на 41,1%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступления бюджета развития составляют 3,5 млн грн (средства от отчуждения имущества - 2,0 млн грн, средства от продажи земельных участков – 1,1 млн грн; средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 0,4 млн гривен).

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 286,6 млн грн, что составляет 99,8% к плану на январь-июнь по расписанию, в специальный фонд - 40,0 млн грн, что составляет 81,8% к плану на январь-июнь по расписанию.