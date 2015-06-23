У Сумах сьогодні стартують Дні сталої енергії

Дні сталої енергії в Сумах є складовою Європейського тижня сталої енергії, який відзначається по всій Європі, щоб привернути увагу до необхідності економії енергії на місцевому рівні.
Суми, як підписант європейської ініціативи Угоди мерів з 2015 року, шостий рік поспіль згуртовують громаду щодо відзначення Європейського тижня сталої енергії. У рамках цьогорічного заходу, який проходитиме під гаслом «За межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та зростання», підготовлено низку цікавих заходів на енергоефективну та природоохоронну тематику, розрахованих на різні вікові категорії споживачів.
Зокрема, через Інформаційний портал Сумської міської ради, офіційні сторінки структурних підрозділів і соціальні мережі поширюватиметься інформація про досягнення у зменшенні споживання енергоресурсів у багатоквартирних будинках, про можливості впровадження енергоефективних заходів, які підтримує Європейський Союз в Україні, про енергоефективність та важливість збереження довкілля, поради про те, як зберегти тепло в будинку, як стати відповідальним споживачем енергоресурсів, які звички, дружні до природи, мають стати повсякденними.
«Сумська міська ОТГ успішно реалізовує інвестиційні проєкти, спрямовані на підвищенні енергоефективності комунальної інфраструктури. Тільки за 2017–2019 роки на енергоефективні проєкти у бюджетній сфері направлено 129 млн гривень. Втім,особлива роль у вирішенні проблем раціонального використання ресурсів та охорони природи належить не лише владі й Уряду, але й кожному з нас, адже тільки разом ми можемо досягти результатів. Спільні зусилля в рамках Європейського тижня сталої енергії роблять свій важливий внесок у стале енергетичне майбутнє України. Запрошуємо всіх долучитись до Днів Сталої енергії, стати частиною Європейського руху за енергоефективність», – зазначив міський голова Олександр ЛИСЕНКО.
Загалом, уже майже 200 українських міст приєднались до європейської ініціативи. Тим самим міста-підписанти Угоди мерів зобов’язались скоротити викиди вуглецю, підвищити енергоефективність та покращити якість життя мешканців.
Дата, час
Назва заходу
Канал комунікації
До 30.06.2020
Публікація інформаційних матеріалів щодо термомодернізації будівель, підбірки вебінарів за участі партнерів ДУ «Фонд енергоефективності», Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, до яких можна долучитися
Інформаційний портал Сумської міської ради https://smr.gov.ua/uk,
офіційний сайт департаменту фінансів, економіки та інвестицій https://finance.smr.gov.ua/,
офіційна сторінка Сумської міської ради у Facebook https://www.facebook.com/smr.gov.ua/
офіційна сторінка Днів сталої енергії у місті Суми у Facebook https://www.facebook.com/groups/213543856100753
До
18.06.2020
Міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я»
Офіційний сайт ЦЕНТУМ https://sumy-centum.at.ua/
Офіційна сторінка ЦЕНТУМ у Facebook
https://www.facebook.com/groups/449764835957965/
22.06.2020-28.06.2020
Телемарафон до Днів Cталої енергії за участі Сумських музичних гуртів
Телеканал СТС,
сторінки у Facebook:
https://www.facebook.com/groups/sumy.molodngo/
https://www.facebook.com/CDM.SUMY.
https://www.facebook.com/SumyEnergyFest,
Instagram: https://www.instagram.com/sumy_youth_center/?hl=uk,
Telegram (ЦДМ Анонси)
20.06.2020–21.06.2020
Екологічний байдарковий сплав
сторінки у Facebook:
https://www.facebook.com/groups/sumy.molodngo/
https://www.facebook.com/CDM.SUMY.
https://www.facebook.com/SumyEnergyFest,
Instagram: https://www.instagram.com/sumy_youth_center/?hl=uk,
Telegram (ЦДМ Анонси)
22.06.2020–23.06.2020
Публікація інформації щодо співпраці з Проєктом «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» GIZ
Офіційний сайт відділу охорони здоров’я : https://www.vozsmr.gov.ua/,
Офіційна сторінка відділу охорони здоров’я у
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100025009147483
22.06.2020
Публікація підбірки екологічних мультфільмів
Офіційна сторінка проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у
Facebook https://www.facebook.com/EU4Sumy
22.06.2020-26.06.2020
Публікація підбірки відеороликів щодо створення і функціонування ОСББ, підвищення енергоефективності у багатоквартирних будинках
Офіційна сторінка Асоціації ОСББ «Сумщина» у Facebook
https://www.facebook.com/aosbb.sumy
Сторінка Ресурсного центру підтримки ОСББ «Сумщина» у Facebook
https://www.facebook.com/resurs.osbb
22.06.2020–26.06.2020
Публікація інформації щодо впровадження енергоефективних заходів на КП ЕЗО «Міськсвітло» і
Офіційний сайт департаменту інфраструктури міста https://dim.smr.gov.ua/
Офіційна сторінка у Facebook https://cutt.ly/CucW8kd
22.06.2020-26.06.2020
Флешмоб-конкурс #екокарантинСуми
Офіційна сторінка проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у
Facebook https://www.facebook.com/EU4Sumy
22.06.2020-25.06.2020
Вікторина «Полюби світ довкола» для учнів 1–4 класів КУ ССШ № 7, КУ ССШ № 9 та КУ ЗОШ № 20
Офіційна сторінка проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у
Facebook https://www.facebook.com/EU4Sumy
23.06.2020
Публікація мультфільму «Добре світло»
Офіційна сторінка проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у
Facebook https://www.facebook.com/EU4Sumy
24.06.2020
Публікація про головні правила енергозбереження в побуті
Офіційна сторінка проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у
Facebook https://www.facebook.com/EU4Sumy,
YouTube канал https://www.youtube.com/watch?v=PvkyBM3_Z_U&t=4s
25.06.2020
Публікація інформації щодо участі у Програмі «Енергодім» ДУ «Фонд енергоефективності»
Офіційний сайт департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради https://dim.smr.gov.ua/
Офіційна сторінка у Facebook https://cutt.ly/CucW8kd
25.06.2020
Публікація навчального відео від енергокоманди ЗОШ № 5 «Що в скриньці юного енергоменеджера»
Офіційна сторінка проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у
Facebook https://www.facebook.com/EU4Sumy
27.06.2020
16.00
Велоквест «VeloLife»
Офіційна сторінка Агенції промоції «Суми» у Facebook https://cutt.ly/aujf2jz
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