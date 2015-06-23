У Сумах сьогодні стартують Дні сталої енергії У Сумах сьогодні стартують Дні сталої енергії, які через пандемію СOVID-19 відбуватимуться вперше в онлайн-форматі.

Дні сталої енергії в Сумах є складовою Європейського тижня сталої енергії, який відзначається по всій Європі, щоб привернути увагу до необхідності економії енергії на місцевому рівні.

Суми, як підписант європейської ініціативи Угоди мерів з 2015 року, шостий рік поспіль згуртовують громаду щодо відзначення Європейського тижня сталої енергії. У рамках цьогорічного заходу, який проходитиме під гаслом «За межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та зростання», підготовлено низку цікавих заходів на енергоефективну та природоохоронну тематику, розрахованих на різні вікові категорії споживачів.

Зокрема, через Інформаційний портал Сумської міської ради, офіційні сторінки структурних підрозділів і соціальні мережі поширюватиметься інформація про досягнення у зменшенні споживання енергоресурсів у багатоквартирних будинках, про можливості впровадження енергоефективних заходів, які підтримує Європейський Союз в Україні, про енергоефективність та важливість збереження довкілля, поради про те, як зберегти тепло в будинку, як стати відповідальним споживачем енергоресурсів, які звички, дружні до природи, мають стати повсякденними.

«Сумська міська ОТГ успішно реалізовує інвестиційні проєкти, спрямовані на підвищенні енергоефективності комунальної інфраструктури. Тільки за 2017–2019 роки на енергоефективні проєкти у бюджетній сфері направлено 129 млн гривень. Втім,особлива роль у вирішенні проблем раціонального використання ресурсів та охорони природи належить не лише владі й Уряду, але й кожному з нас, адже тільки разом ми можемо досягти результатів. Спільні зусилля в рамках Європейського тижня сталої енергії роблять свій важливий внесок у стале енергетичне майбутнє України. Запрошуємо всіх долучитись до Днів Сталої енергії, стати частиною Європейського руху за енергоефективність», – зазначив міський голова Олександр ЛИСЕНКО.

Загалом, уже майже 200 українських міст приєднались до європейської ініціативи. Тим самим міста-підписанти Угоди мерів зобов’язались скоротити викиди вуглецю, підвищити енергоефективність та покращити якість життя мешканців.