На вихідних у Сумах пройде фестиваль Sumy Extreme Style

Початок о 15.00.
27 червня : графіті та змагання серед самокатерів.
28 червня : змагання серед скейтерів та bmx.
Фестиваль відбувається в рамках святкування Дня молоді.
У вересні доведеться дістати щоденник, заліковку й капітулювати перед могутньою силою навчання. Зняти стрес допоможе Sumy Extreme Style....
У вересні доведеться дістати щоденник, заліковку й капітулювати перед могутньою силою навчання. Зняти стрес допоможе Sumy Extreme Style....
Это два фестиваля вместе: DIYdance и Sumy Extreme Style....
Это два фестиваля вместе: DIYdance и Sumy Extreme Style....
15 сентября состоится фестиваль «Sumy Extreme Style - 17» (2-я часть)....