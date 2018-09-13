На вихідних у Сумах пройде фестиваль Sumy Extreme Style 27-28 червня на екстрим-майданчику міського парку ім. Кожедуба пройде традиційний фестиваль Sumy Extreme Style.

Початок о 15.00. 27 червня : графіті та змагання серед самокатерів. 28 червня : змагання серед скейтерів та bmx. Фестиваль відбувається в рамках святкування Дня молоді.