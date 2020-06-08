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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Коронавирус в Украине: начиная с сегодня решение об усилении карантина на местах будут принимать местные власти

Начиная с понедельника, 22 июня, карантинные меры будут усиливаться в тех областях, где этого требует ситуация.

Если не соблюдать всех противоэпидемических требований, то вероятный сценарий возвращения к более жесткому карантину. Об этом ранее сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН. В свою очередь, Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

“По убеждению Виктора Ляшко, с 22 июня происходит не смягчение, а усиление карантинных ограничений там, где это необходимо. Согласно правительственному постановлению, значительно усиливается роль главного санитарного врача области. По его представлению областная комиссия может рассматривать вопрос о закрытии отдельных населенных пунктов или направлений деятельности”, — писали ранее в пресс-службе правительства.

Ляшко раз отметил обязательность ношения масок в общественных зданиях и транспорте, ограничении пребывания людей в общественных зданиях, запрете перевозки пассажиров сверх определенных мест.

“Мы четко видим, что после того, как Украина начала смягчать карантин (с 12 мая, 25 мая — ред.), перешла на стратегию сдерживания, начался рост количества случаев заболеваний”, — отметил тогда Ляшко.

Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 22 июня, Нацполиция и Госпродпотребслужба должны достаточно жестко начать реагировать на нарушение карантинных ограничений в Украине.

“Мы считаем, что надо переходить к более жесткому комплексу мер по, в том числе, наложения штрафов, более жестко относиться к этому. Именно на этом сегодня заявил Президент страны во время нашего селекторного совещания. У нас есть соответствующие органы — Госпродпотребслужба, Национальная полиция, у нас в законодательстве урегулирован вопрос наложения штрафов за нарушение карантина. И мы считаем, что с понедельника эти два наших органа — Нацполиция и Госпродпотребслужба — должны достаточно жестко начать реагировать”, — заявлял министр.

Общество Карантин
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