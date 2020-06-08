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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:435622

Мэр Сум считает демонтаж контейнерных площадок «А-Муссоном» незаконным

Сегодня, , 22 июня, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко дал оценку происходившему на минувшей неделе демонтажу контейнерных площадок ООО «А-Муссон».

- Объясните предпринимателям, что территория города – это не их собственность, это собственность громады, - обратился он к динректору департамента инфраструктуры Александру Журбе. - То, что они получили возможность работать здесь – они получили ее от депутатов и исполкома. Есть договорные отношения. И в договорах есть качество выполнения услуги и полномочия, в них нет такого, что кто-то из мусороперевозчиков имеет право демонтировать что-то построенное на территории Сум. Кем бы это ни было построено, у них нет права проводить демонтаж сооружений на территории нашего города. У них есть документы на эти площадки? Есть смета, проектная документация? Почему наша инспекция по благоустройству, ГАСК – не реагируют на несанкционированные работы по демонтажу в Сумах?

- Я в пятницу остановил этот процесс, - ответил А.Журба.

- Я думаю, мы можем провести еще один конкурс на вывоз мусора, - продолжил мэр. - Мы сможем провести его на одну половину. Обратимся в суд и остановим отношения с этим предприятием в одностороннем порядке. Демонтировать бетонное покрытие на площадках – минимум непонятно, максимум – незаконно. Также если компании будут плохо обслуживать территорию, мы можем еще раз провести конкурс. Они должны понять, что они не единственные в Украине ,кто может это сделать. Устраивать тут войны между собой, вы немного запутались и забыли, что в городе есть власть. Власть нашей громады. Громаде сегодня это не нравится.

Общество
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Комментарии

Иван Иванович Розенблюм

Хотелось бы напомнить мэру,что Вы у власти временно.Вы сначала хотя бы попытались урегулировать вопрос со строительством этих площадок.То,что строительство этих площадок не входит в тариф по вывозу мусора,а строились исключительно за средства перевозчика Вас почему-то не интересует.Территорию у города никто не забирает,а вот своё имущество в виде малых архитектурных форм с этой территории запретить Вы не вправе.Дайте людям работать честно и добросовестно,а не протягивайте притянутые за уши решения так называемой "комиссии" по определению перевозчиков ТБО в интересах депутата Жиленко, собственника "Сервисресурса".А чтоб не возникало таких эксцессов,паспортизируйте площадки согласно архитипу и и выделяйте деньги на обустройство таких площадок из бюджета- вот тогда Вы будете иметь право что-то подобное требовать.Благодетель...

Иван Иванович Розенблюм

Хотелось бы напомнить мэру,что Вы у власти временно.Вы сначала хотя бы попытались урегулировать вопрос со строительством этих площадок.То,что строительство этих площадок не входит в тариф по вывозу мусора,а строились исключительно за средства перевозчика Вас почему-то не интересует.Территорию у города никто не забирает,а вот забрать своё имущество в виде малых архитектурных форм с этой территории запретить Вы не вправе.Дайте людям работать честно и добросовестно,а не протягивайте притянутые за уши решения так называемой "комиссии" по определению перевозчиков ТБО в интересах депутата Жиленко, собственника "Сервисресурса".А чтоб не возникало таких эксцессов,паспортизируйте площадки согласно архитипу и и выделяйте деньги на обустройство таких площадок из бюджета- вот тогда Вы будете иметь право что-то подобное требовать.Благодетель...

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