Новый случай коронавируса на Сумщине в Конотопе По состоянию на 22 июня в Сумской области 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 человека (г. Конотоп). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 182 человека.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 67 случаев заболевания (46 вылечилось), в Сумском районе - 14 (12), г. Ахтырка – 17 (4), г. Конотоп - 15 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (14), Тростянецкий район – 20 (7 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (11), Путивльский район – 5 (0 ), Краснопольский район – 1 (0 ).