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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:091158

Ситуация с коронавирусом в Украине на 22 июня

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 22 июня в Украине подтвержден 37241 случай COVID-19, из них 16 642 выздоровели, 1012 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 681 случай.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 569589, методом ИФА - 128716.

Всего заболевания подтверждено у 2735 детей и 6046 медиков. В госпитализации нуждались 10234 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1660 (1014 выздоровели)

- Волынская обл. - 1852 (548 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)

- Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1270 (633 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)

- Запорожская обл. - 555 (391 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2056 (1071 выздоровел)

- г. Киев - 4368 (1391 выздоровели)

- Киевская обл. - 2208 (1100 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 627 (508 выздоровели)

- Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)

- Львовская обл. - 3980 (674 выздоровели)

- Николаевская обл. - 366 (265 выздоровели)

- Одесская обл. - 1304 (551 выздоровел)

- Полтавская обл. - 293 (262 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2963 (1526 выздоровели)

- Сумская обл. - 258 (182 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1728 (1073 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1811 (872 выздоровели)

- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)

- Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4357 (1574 выздоровели)

- Черниговская обл. - 480 (131 выздоровел).

Общество Коронавирус
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