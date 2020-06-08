Ситуация с коронавирусом в Украине на 22 июня

За последние сутки лабораторно подтверждено 681 случай.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 569589, методом ИФА - 128716.
Всего заболевания подтверждено у 2735 детей и 6046 медиков. В госпитализации нуждались 10234 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1660 (1014 выздоровели)
- Волынская обл. - 1852 (548 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)
- Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1270 (633 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)
- Запорожская обл. - 555 (391 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2056 (1071 выздоровел)
- г. Киев - 4368 (1391 выздоровели)
- Киевская обл. - 2208 (1100 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 627 (508 выздоровели)
- Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)
- Львовская обл. - 3980 (674 выздоровели)
- Николаевская обл. - 366 (265 выздоровели)
- Одесская обл. - 1304 (551 выздоровел)
- Полтавская обл. - 293 (262 выздоровели)
- Ривненская обл. - 2963 (1526 выздоровели)
- Сумская обл. - 258 (182 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1728 (1073 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1811 (872 выздоровели)
- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)
- Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4357 (1574 выздоровели)
- Черниговская обл. - 480 (131 выздоровел).
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