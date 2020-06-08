Ситуация с коронавирусом в Украине на 22 июня Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 22 июня в Украине подтвержден 37241 случай COVID-19, из них 16 642 выздоровели, 1012 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 681 случай. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 569589, методом ИФА - 128716. Всего заболевания подтверждено у 2735 детей и 6046 медиков. В госпитализации нуждались 10234 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1660 (1014 выздоровели) - Волынская обл. - 1852 (548 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели) - Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели) - Житомирская обл. - 1270 (633 выздоровели) - Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели) - Запорожская обл. - 555 (391 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 2056 (1071 выздоровел) - г. Киев - 4368 (1391 выздоровели) - Киевская обл. - 2208 (1100 выздоровели) - Кировоградская обл. - 627 (508 выздоровели) - Луганская обл. - 72 (53 выздоровели) - Львовская обл. - 3980 (674 выздоровели) - Николаевская обл. - 366 (265 выздоровели) - Одесская обл. - 1304 (551 выздоровел) - Полтавская обл. - 293 (262 выздоровели) - Ривненская обл. - 2963 (1526 выздоровели) - Сумская обл. - 258 (182 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1728 (1073 выздоровели) - Харьковская обл. - 1811 (872 выздоровели) - Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели) - Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели) - Черновицкая обл. - 4357 (1574 выздоровели) - Черниговская обл. - 480 (131 выздоровел).