Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17274

Юные сумчанки выиграли онлайн-чемпионат по воздушным видам спорта

21 июня состоялся онлайн-чемпионат по воздушным видам спорта @ukranianpolekids.

Воспитанницы сумского клуба LEVEL завоевали призовые места:

1-е место - Теодорович Ева, категория дебют, дети 7-9 лет, воздушное кольцо;

2-е место - Драчук Ксения, категория дебют, дети 7-9 лет, воздушное кольцо

1-е место - Соловченко Мария, категория профессионалы, дети 7-9 лет, воздушное кольцо;

2-е место - Виноградова Варвара, категория профессионалы, дети 7-9 лет, воздушное кольцо;

3-е место - Гавришенко Арина, категория профессионалы-элит, дети 10-11 лет, воздушное кольцо.

Спорт Воздушная акробатика
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Сумские воздушные акробатки отличились в столице
30.11.2019 10:23

Сумские воздушные акробатки отличились в столице

29 ноября в Киеве состоялся Всеукраинский чемпионат по воздушной акробатике Insperation Pole Dance Championship-2019....

В Сумах прошел чемпионат по поул спорту
23.10.2019 15:41

В Сумах прошел чемпионат по поул спорту

19-20 октября в манеже СумГУ проходил чемпионат по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....

Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике
16.09.2019 08:02

Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....

В Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике
10.08.2019 17:26

В Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....

Сумские воздушные акробатки отличились в Виннице
27.05.2019 12:56

Сумские воздушные акробатки отличились в Виннице

26 мая в Виннице состоялся International Poleunivers Championship Summer 2019 по дисциплинам воздушной акробатики, направление ART....

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У Сумах пом’янули загиблих у Другій світовій війні
Сегодня 10:52
Юные сумчанки выиграли онлайн-чемпионат по воздушным видам спорта
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Мэр Сум считает демонтаж контейнерных площадок «А-Муссоном» незаконным 2
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Коронавирус в Украине: начиная с сегодня решение об усилении карантина на местах будут принимать местные власти
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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