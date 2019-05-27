Юные сумчанки выиграли онлайн-чемпионат по воздушным видам спорта

Воспитанницы сумского клуба LEVEL завоевали призовые места:
1-е место - Теодорович Ева, категория дебют, дети 7-9 лет, воздушное кольцо;
2-е место - Драчук Ксения, категория дебют, дети 7-9 лет, воздушное кольцо
1-е место - Соловченко Мария, категория профессионалы, дети 7-9 лет, воздушное кольцо;
2-е место - Виноградова Варвара, категория профессионалы, дети 7-9 лет, воздушное кольцо;
3-е место - Гавришенко Арина, категория профессионалы-элит, дети 10-11 лет, воздушное кольцо.
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