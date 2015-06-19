У Сумах пом’янули загиблих у Другій світовій війні Сьогодні, 22 червня, у Сумах проводяться пам’ятні заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

За участю голови облдержадміністрації Романа Грищенка, міського голови міста Суми Олександра Лисенка, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, воїнів Сумського гарнізону, представників громадських організацій, відбулись заходи, приурочені пам’яті загиблих захисників Вітчизни. У супроводі військового оркестру 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади присутні поклали квіти до меморіалу Слави, меморіалу Скорботної матері та на Алеї загиблих учасників ООС (АТО).

Усі, хто прийшов пом’янути в цей день людей, завдяки яким ми живемо під мирним небом, пройшли колоною до Меморіалу Слави. О 10.00 год. Громадськість приєдналась до Всеукраїнської хвилини мовчання на знак вшанування полеглих у Другій світовій війні бійців, із покладанням живих квітів до пам’ятних знаків.

Ігор Скібчик