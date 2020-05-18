За неделю на Сумщине зарегистрировано 120 ЧП В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий, 7 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 72 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 14 зданий, 5 единиц автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 1 млн. 530 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 139 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Уважаемые граждане, из-за жары и отсутствия осадков, в Сумской области значительно возросла опасность возникновения пожаров в природных экосистемах! Такие возгорания крайне трудно обнаружить в начальной стадии, поэтому огонь очень быстро может распространиться на значительные площади, и пожар превратиться в масштабный. Для предотвращения таких случаев проявите ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности! Будьте осторожны в обращении с огнем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.