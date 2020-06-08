Вода в реке Боромля соответствует требованиям санитарных правил В новом парке Тростянца (на берегу реки Боромля) обустраивается пляж.

Годится для купания вода в этой реке? Ответ на этот вопрос дали специалисты Тростянецкого районного лабораторного отделения ГУ «Сумской областной лабораторный центр» Министерства здравоохранения Украины, которые по заказу Тростянецкой городского совета 10 июня провели отбор проб воды, пишет Тростянецкий горсовет в Фейсбуке.

Пробы воды исследовались на микробиологические показатели: индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

По результатам микробиологического исследования установлено, что вода из открытого водоема реки Боромля по ул. Б. Хмельницкого соответствует действующим санитарно-гигиеническим требованиям.

Результаты исследования пробе воды следующие:

- индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) - менее 500/л;

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы - не найдены.