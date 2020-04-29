На Сумщине пьяный водитель принес в полицию взятку На Сумщине разоблачен мужчина, который передал полицейскому 11 тыс. грн взятки, чтобы избежать административной ответственности.

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры совместно с Великописаревским отделением полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументировано попытку подкупа полицейского.

Так, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции в пгт Великая Писаревка 16 июня составили два протокола в отношении водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП без пострадавших.

Сегодня, 22 июня, указанный водитель пришел в отделение полиции и, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды, передал начальнику сектора реагирования патрульной полиции 11 тыс. грн с просьбой не направлять составленные протоколы в суд.

Указанный факт проходил в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю уведомления о подозрении.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.