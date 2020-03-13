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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50174

Сумские патрульные вернули матери 8-летнюю девочку

Вечером патрульные получили сообщение об исчезновении ребенка на улице Супруна.

За считанные минуты экипаж патрульных полицейских был на месте. Взволнованная женщина рассказала инспекторам, что ее 8-летняя дочь играла на детской площадке. Но потом гражданка отошла на несколько минут за лекарствами для ребенка, а вернувшись, девочки на площадке уже не было. Попытки найти ее самостоятельно не увенчались успехом. Поэтому мать вызвала патрульных. Женщина очень волновалась, ведь, по ее словам дочь, болеет эпилепсией.

Несколько экипажей патрульных немедленно начали поиски маленькой девочки. Опрос жителей соседних многоэтажек сразу же подсказал правильное направление поиска. И за полчаса патрульные нашли похожую по описанию девочку на соседней улице. Счастья мамы не было предела. Как выяснилось впоследствии, ребенок пошел поиграть на детскую площадку на соседней улице.

Женщина поблагодарила патрульным за бдительность, слаженность действий и возвращения девочки домой.

Напоминаем родителям! Лето - это пора отдыха детей и особой ответственности взрослых за их жизнь и здоровье. Более того, это время, когда детей подстерегает множество опасностей. Недостаток родительского надзора и большое количество свободного времени – «гремучая смесь», которая не всегда идет на пользу детям.

Уделите несколько минут своим детишкам и напомните им правила поведения на дороге, в местах массового скопления людей и, как вести себя с незнакомцами. Объяснять надо, даже, казалось бы, простые вещи.

Желаем нашим детям веселого, здорового и, главное, безопасного проведения летних каникул.

Право Пропал ребенок
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