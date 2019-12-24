В Сумах нарисовали пешеходный переход в никуда

Пешеходный переход через ул. Ахтырскую в районе перекрестка с ул. Августовская ведет прямо в газон, где, правда, виднеется народная тропинка. За много лет так никто и не обустроил нормального выхода на тротуар, как и самого тротуара. А ведь это дорога прямо к 27-й школе. А подходы к школам мэр Сум Александр Лысенко обустраивает уже 6 лет, да все как-то не дообустроит…
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