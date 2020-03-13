В Конотопе полицейские за 2 часа разыскали и вернули родителям пропавшую девочку Происшествие произошло в Конотопе, в 16:20. В полицию позвонила местная жительница и сообщила об исчезновении своей 7-летней дочери.

Она рассказала, что привела своего ребенка к бабушке, а когда пришла забирать, то оказалось, что та исчезла.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения; по сигналу тревоги был поднят личный состав райотдела. К поискам пропавшего ребенка присоединились кинологи.

Уже на месте правоохранители выяснили, что девочка периодически выходила из бабушкиного дома в сквер по соседству, поэтому пожилая женщина и не заметила сразу исчезновения внучки.

Чтобы разыскать ребенка, правоохранители приняли целый ряд розыскных мероприятий: выяснили, с кем дружила девочка, с кем она могла гулять, опросили жителей соседних домов, прочесали территорию микрорайона, где она исчезла. Кроме этого, сыщики просмотрели видео с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» и выяснили примерное направление, в котором мог пойти ребенок. В результате всех принятых мероприятии через 2 часа полицейские установили местонахождение маленькой путешественницы. Оказалось, что та, познакомившись на площадке с другой девочкой, пошла к ней в гости, в соседний микрорайон города, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.