На Сумщине ожидаются дожди Новая неделя не принесла существенных изменений в синоптической ситуации.

22 - 24 июня на Сумщине ожидаются локальные, кратковременные дожди с грозами в отдельных районах град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °C днем несколько снизится и составит +23 .. + 28 °C, сообщает Сумской областной гидрометцентр.