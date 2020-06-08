На Сумщине ожидаются дожди

22 - 24 июня на Сумщине ожидаются локальные, кратковременные дожди с грозами в отдельных районах град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °C днем несколько снизится и составит +23 .. + 28 °C, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Погода новой недели начала формироваться под влиянием области повышенного давления....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...