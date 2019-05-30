"Сумыхимпром" просит поддержки у властей по введению квот на импорт минудобрений Коллектив крупнейшего государственного производителя фосфатных удобрений предприятия "Сумыхимпром" (Сумы) просит поддержки у властей по введению квот на импорт минеральных удобрений.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

"Химики обеспокоены нынешней тенденцией на рынке минеральных удобрений, конкурировать с зарубежными производителями становится все сложнее. Процент импорта стал критическим, что является прямой угрозой дальнейшей работы предприятий химической промышленности. Чтобы избежать дестабилизации работы химической отрасли страны, сохранить рабочие места, химики обращаются в органы государственной власти с просьбой найти эффективный компромисс между участниками рынка и ввести ограничительные меры на импорт минудобрений", - говорится в сообщении.

Коллектив и руководство "Сумыхимпрома" обратились с просьбой поддержать позицию национального производителя к главам Сумской областной государственной администрации, Сумского облсовета, мэру города и председателю Сумского областного совета профсоюзов и донести до первых лиц государства позицию предприятия.

"Мы представляем интересы отрасли, в которой задействованы десятки тысяч сотрудников. Сегодня в "Сумыхимпроме" работает более 4200 человек, мы удерживаем мощную социальную сферу. По итогам 2019 года, мы заплатили в бюджеты всех уровней почти 500 млн. гривен налогов. Информируем, что сегодня решается вопрос о том, сколько людей останется на своих рабочих местах на химических предприятиях Украины буквально через полгода. Какой объем продукции мы сможем сделать", - говорится в письмах-обращениях.

При этом предприятие просит ввести адекватные меры для защиты интересов отечественных производителей.

"Сейчас решается вопрос о том, останется ли наша продукция на отечественном рынке, или наш рынок будет отдан на откуп иностранным компаниям, а украинские предприятия будут остановлены. Отсутствие квот - это прямое решение о предоставлении преимуществ на украинском рынке для иностранных компаний. Мы не просим дотаций. Мы не просим преференций. Мы просим адекватные меры для защиты интересов отечественных производителей, которые есть в руках правительства", - говорится в письмах-обращениях.

Как сообщали "Подробности", директора производителей минеральных удобрений намерены сообщить коллективам своих предприятий об отказе правительства от квот на импорт удобрений.

В пятницу, 19 июня Одесский припортовый завод обратился к главе Одесской ОДА с просьбой проинформировать о проблеме Президента Украины.

Ранее шесть украинских предприятий химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

Химзаводы заявили о готовящемся сокращении "до 40% персонала" в случае, если ограничительные квоты на импорт не будут приняты МКМТ.

В химической отрасли Украины на сегодняшний день работает более 100 тис человек

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений, однако после вмешательства российских лоббистов, поддерживаемых импортером - ВАР - решение было не принято.

25 мая 2020 года МКМТ приняла вынужденное решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней.

Сегодня 22 мая состоится очередное заседание МКМТ, где будет рассматриваться вопрос квот на импортные удобрения.

ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений 21 августа 2019. Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот". Инициаторы введения ограничительных мер требуют ограничить импорт иностранных удобрений в Украины до уровня, который позволит нагрузить украинские заводы загрузить на 80% и даст возможность избежать многотысячных сокращений.

Украинские химические заводы производят в год более 5 млн тонн азотных удобрений. В то же время украинский АПК потребляет 4,2 млн тонн азотных удобрений в год.