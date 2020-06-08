На Сумщине в коммунальную собственность вернули водопроводную сеть стоимостью 30 млн грн Лишь после того, как Конотопская местная прокуратура обратилась в суд с иском, обслуживающий кооператив согласился с изложенными доводами и добровольно вернул территориальной громаде водопроводную сеть стоимостью около 30 млн грн.

Поэтому Хозяйственный суд Сумской области закрыл производство по делу. Ранее было установлено, что на основании решения сельского совета 2019 году с обслуживающим кооперативом был заключен договор безвозмездного пользования в течение 10 лет водопроводной сетью для обеспечения водоснабжения в с. Поповка Конотопского района. Однако, по версии прокуратуры, договор считается незаключенным, поскольку отсутствуют государственная регистрация и нотариальное удостоверение. Поскольку обслуживающий кооператив пользовался недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований, прокуратура стала на защиту интересов государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.