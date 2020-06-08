На Сумщине в коммунальную собственность вернули водопроводную сеть стоимостью 30 млн грн

Поэтому Хозяйственный суд Сумской области закрыл производство по делу.
Ранее было установлено, что на основании решения сельского совета 2019 году с обслуживающим кооперативом был заключен договор безвозмездного пользования в течение 10 лет водопроводной сетью для обеспечения водоснабжения в с. Поповка Конотопского района. Однако, по версии прокуратуры, договор считается незаключенным, поскольку отсутствуют государственная регистрация и нотариальное удостоверение. Поскольку обслуживающий кооператив пользовался недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований, прокуратура стала на защиту интересов государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.