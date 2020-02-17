В Шостке на пляже соревновались смешанные пары

За медали боролись 16 смешанных пар.
Первое место завоевала семейная пара Илья Ковалев и Дарья Ковалева (Ровно / Сумы). «Серебро» получили Роман Бондаренко и Мария Рубец (Шостка / Киев). Сергей Борец и Алла Клепець (Глухов / Сумы) добыли «бронзу».
Лучшие игроки турнира – семья Ковалевых, так же большинство болельщиков выделили Марию Рубец.
Лучшим защитником стал Роман Бондаренко, блокирующим – Сергей Борец, нападающим – Илья Ковалев и лучшей подающей стала Влада Фенько.
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