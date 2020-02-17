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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13272

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары

20 июня в Шостке прошел турнир «Микст» по пляжному волейболу.

За медали боролись 16 смешанных пар.

Первое место завоевала семейная пара Илья Ковалев и Дарья Ковалева (Ровно / Сумы). «Серебро» получили Роман Бондаренко и Мария Рубец (Шостка / Киев). Сергей Борец и Алла Клепець (Глухов / Сумы) добыли «бронзу».

Лучшие игроки турнира – семья Ковалевых, так же большинство болельщиков выделили Марию Рубец.

Лучшим защитником стал Роман Бондаренко, блокирующим – Сергей Борец, нападающим – Илья Ковалев и лучшей подающей стала Влада Фенько.

 
Спорт Пляжный волейбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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