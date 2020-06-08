У Сумському краєзнавчому музеї відкрилася виставка до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни На виставці представлені матеріали з фондового зібрання, що знайомлять відвідувачів з долями звичайних людей, які пройшли горнило страшної війни.

В експозиції представлено сім життєвих історій, на прикладі яких відвідувачі музею можуть більше дізнатися про події Другої світової війни в Україні.

Експонуються комплекси матеріалів родини Валентини та Родіона Ситниченків, Ніни, Юрія та Олександра Ройченків, Володимира Чорнобривченка та Надії Кривошеєвої. Привертають увагу документи: довідка про те, що В. Гіацинтова (Ситниченко) після закінчення І курсу педагогічного інституту добровольцем пішла на фронт; лист до матері В. Гіацинтової про військову службу її доньки; спогади Р. Ситниченка про розгром німецької колони біля с. Бочечки Конотопського р-ну у вересні 1941 р. Цікавими є фронтові та повоєнні світлини з родинних альбомів. Життєписи цих людей є прикладом мужності та патріотизму для сучасників.

Комплекс матеріалів доповнений зразками військового спорядження: казанок, фляга польова, палетка, компас наручний, кобура до пістолета ТТ.

Час все далі віддаляє нас від тих трагічних подій, які не оминули жодну родину на Сумщині. Наші земляки мужньо боролися з ворогом на всіх фронтах Другої світової війни, проявили у боях надзвичайну самовідданість і сміливість. За участь і подвиги у Другій світовій війні понад 120 тис. уродженців та жителів області нагороджені орденами та медалями.