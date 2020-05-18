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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2179

На Сумщине полицейские поймали наркодилера (видео)

Во время комплексных оперативных мероприятий полицейские Шостки установили причастность 46-летнего местного жителя к сбыту психотропных веществ.

О том, что один из жителей Садового микрорайона Шостки занимается незаконным сбытом наркотиков, оперативникам Шосткинского отдела полиции стало известно от местных жителей. Проведя комплекс следственно-оперативных мероприятий, полицейские задокументировали факт продажи 46-летним мужчиной своему знакомому метамфетамина.

В дальнейшем по месту жительства фигуранта и в гараже, которым он пользовался, были проведены санкционированные обыски.

«Наши сотрудники нашли и изъяли несколько свертков из фольги. В одних находилось порошкообразное вещество, похожее на психотропное, в других - сухие измельченные растения, похожие на коноплю, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Для окончательного установления содержания этих пакетов они были направлены на экспертное исследование».

Сам же подозреваемый говорит, что не занимается наркотиками, просто недоброжелатели на него наговаривают.

Следователи уже объявили подозрение мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

По факту изъятия вероятной наркотического сырья в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер
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