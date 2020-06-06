Полиция раскрыла кражу 70 000 гривен на одном из предприятий Сумщины В Ахтырский отдел полиции обратился руководитель местного сельскохозяйственного предприятия. Мужчина рассказал: один из сотрудников фирмы получил для передачи в бухгалтерию 70000 гривен наличных и вместе с деньгами исчез.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили: 50-летний работник предприятия действительно получил наличные от кассира и должен был передать их в бухгалтерию. Однако в офис он так и не пришел, и куда пропал вместе с деньгами - никто из сотрудников фирмы объяснить не мог.

Полицейские отправились в соседний район, где проживал пропавший. И нашли его дома – тот как раз отсыпался после длительной пьянки. Сотрудники полиции изъяли у него 61 200 гривен наличных. Что касается остальных, то он не смог объяснить, где именно потратил деньги, поскольку в течение ночи «гулял» в нескольких развлекательных заведениях.

Действия гражданина следователи квалифицировали в соответствии с ч.1 ст. 185 УК Украины «Кража», и начали уголовное производство. Теперь ему не только придется предстать перед судом, но и возместить работодателю причиненный ущерб, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.