Служба зайнятості Сумщини - лідер за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період Сумщина продовжує утримувати лідерство в Україні за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період, випередивши навіть міста-мільйонники.

Понад 30 мільйонів компенсаційних гривень за вимушений простій у карантинний період отримали представники бізнесу Сумської області, які на сьогодні подали 11 400 пакетів відповідних документів.

До підрозділів обласної служби зайнятості звертаються як представники малого та середнього бізнесу, які використовують найману працю, так і ФОПи, де у штатному розкладі відсутні наймані працівники.

Стосовно других, то вони подали близько 10 тисяч пакетів документів. Кожен із ФОПівців уже отримав або у найближчі дні отримає від 5 до 6 тисяч гривень компенсації.

Це стало можливим завдяки ухваленню Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 453 «Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Про це поінформував директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, наголосивши, що через значне навантаження на фахівців запроваджено гнучкий графік їх роботи із врахуванням часу праці підприємців. Оскільки більшість із них трудяться на місцевих ринках і насамперед в Сумах, то прийом документів сконцентровано у післяобідній час, а кількість фахівців, які приймають документи, збільшено у 3-4 рази.

Щодня спеціалісти обласної служби зайнятості обслуговують 450-500 ФОПів, представники яких претендують на компенсаційні кошти за вимушений простій у карантинний період. У найбільш пікові дні кількість ФОПів, які бажали здати пакети документів на отримання такої допомоги, доходила до тисячі.

Посадовець додає, що допомога по частковому безробіттю на період карантину виплачується фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок.

Володимир Підлісний підсумував: зараз підрозділи служби зайнятості сконцентрували зусилля на тому, аби кожен ФОПівець, представник малого і середнього бізнесу могли здати документи швидко і без проблем, вчасно отримати кошти, передбачені відповідними законодавчими актами. Крім цього, фахівці служби зайнятості активно надають консультаційні послуги ФОПівцям.