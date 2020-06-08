Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34209

В Сумы заехал кругосветный автопробег «Подари надежду»

В кругосветное путешествие после посещения всех регионов Украины отправятся отец и сын Андреи Закутные.

Главная цель путешествия вокруг земного шара - собрать средства для строительства в Закарпатье реабилитационного центра для детей-инвалидов. Минимальная сумма для осуществления проекта - сто миллионов гривен.

Во время путешествия рассчитывают и на поддержку неравнодушных людей. К реализации такой благородной цели уже присоединились благотворители.

Сегодня, 22 июня, автопробег добрался до Сум. Андреи Закутные встретились с главой областного совета Владимиром Токарем, его заместителем Татьяной Головко и советником по медицинским вопросам Сергеем Бутенко.

Старший Андрей Закутный рассказал, что своей акцией они хотят привлечь внимание к проблемам украинских детей с инвалидностью. Отметил, что уже очевидно, как в ходе встреч с руководителями украинских городов на новый уровень поднимается информированность о гемофилии, болезни Виллебранда и другие коагулопатий. Также в ходе разговора поблагодарил за то, что в Сумах - лучший в Украине Центр службы крови.

Татьяна Головко рассказала, что сейчас, из-за прекращения государственного финансирования детских санаториев, в Сумской области рассматривается вопрос перепрофилирования их в реабилитационный центр для детей-инвалидов. «Сейчас мы изучаем связанные с этим все моменты, потребности в различных болезней. Смотрим условия санаториев, их местоположение, чтобы детям и их родителям было комфортно добираться до заведения. Планируется, что реабилитационный центр будет финансироваться из областного бюджета», - поделилась Татьяна Ивановна.

Участники делегации рассказали, что кругосветном автопробег «Подари надежду» стартовал 1 июня из Мукачево. Всего в списке путешественников - 65 стран на 5 континентах.

Говорят, что кроме благородной миссии по сбору средств для реабилитационного центра, планируют больше информировать мир о нашей уникальной Украине.

Глава депутатского корпуса Владимир Токарь поблагодарил гостей за то, что они не обошли Сумскую область. «Вы - прекрасный пример для подражания, как следует привлекать внимание к проблемам. О них обязательно нужно говорить. Только тогда их слышат, обращают на них внимание, а следовательно, они решаются. Лично я поддерживаю вашу инициативу, желаю вам удачного путешествия, чтобы все замыслы воплотились в жизнь», - резюмировал глава областного парламента.

Руководители областного совета подписались в книге, в которую вносятся имена всех партнеров, кто поддерживает автопробег. В память о пребывании в нашем крае старший и младший Закутные получили в подарок уникальную книгу «Сумщина».

Путешествие продлится полтора года. Организаторы предлагают всем взрослым, родителям маленьких пациентов, в разных городах и селах участвовать и поддерживать Андреев Закутных - младшего и старшего, помогать им во всех вопросах во время маршрута.

Общество
view counter

Новости

Новый случай коронавируса на Сумщине в Конотопе
Сегодня 09:47
На Сумщине еще один случай коронавирусной болезни
Сегодня 08:17
Появились подробности ДТП, в котором погибла велосипедистка из Шостки
Сегодня 16:43
В Шостке подожгли автомобиль
Сегодня 16:40
В Сумы заехал кругосветный автопробег «Подари надежду»
Сегодня 16:34
В Сумах определили лучшую громаду на волейбольной площадке
Сегодня 15:51
Служба зайнятості Сумщини - лідер за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період
Сегодня 15:37
В Шостке на пляже соревновались смешанные пары
Сегодня 15:13
Полиция раскрыла кражу 70 000 гривен на одном из предприятий Сумщины
Сегодня 14:37
На Сумщине полицейские поймали наркодилера (видео)
Сегодня 14:21
У Сумському краєзнавчому музеї відкрилася виставка до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни
Сегодня 14:11
Сумские патрульные вернули матери 8-летнюю девочку
Сегодня 13:50
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.