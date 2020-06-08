В Сумы заехал кругосветный автопробег «Подари надежду» В кругосветное путешествие после посещения всех регионов Украины отправятся отец и сын Андреи Закутные.

Главная цель путешествия вокруг земного шара - собрать средства для строительства в Закарпатье реабилитационного центра для детей-инвалидов. Минимальная сумма для осуществления проекта - сто миллионов гривен.

Во время путешествия рассчитывают и на поддержку неравнодушных людей. К реализации такой благородной цели уже присоединились благотворители.

Сегодня, 22 июня, автопробег добрался до Сум. Андреи Закутные встретились с главой областного совета Владимиром Токарем, его заместителем Татьяной Головко и советником по медицинским вопросам Сергеем Бутенко.

Старший Андрей Закутный рассказал, что своей акцией они хотят привлечь внимание к проблемам украинских детей с инвалидностью. Отметил, что уже очевидно, как в ходе встреч с руководителями украинских городов на новый уровень поднимается информированность о гемофилии, болезни Виллебранда и другие коагулопатий. Также в ходе разговора поблагодарил за то, что в Сумах - лучший в Украине Центр службы крови.

Татьяна Головко рассказала, что сейчас, из-за прекращения государственного финансирования детских санаториев, в Сумской области рассматривается вопрос перепрофилирования их в реабилитационный центр для детей-инвалидов. «Сейчас мы изучаем связанные с этим все моменты, потребности в различных болезней. Смотрим условия санаториев, их местоположение, чтобы детям и их родителям было комфортно добираться до заведения. Планируется, что реабилитационный центр будет финансироваться из областного бюджета», - поделилась Татьяна Ивановна.

Участники делегации рассказали, что кругосветном автопробег «Подари надежду» стартовал 1 июня из Мукачево. Всего в списке путешественников - 65 стран на 5 континентах.

Говорят, что кроме благородной миссии по сбору средств для реабилитационного центра, планируют больше информировать мир о нашей уникальной Украине.

Глава депутатского корпуса Владимир Токарь поблагодарил гостей за то, что они не обошли Сумскую область. «Вы - прекрасный пример для подражания, как следует привлекать внимание к проблемам. О них обязательно нужно говорить. Только тогда их слышат, обращают на них внимание, а следовательно, они решаются. Лично я поддерживаю вашу инициативу, желаю вам удачного путешествия, чтобы все замыслы воплотились в жизнь», - резюмировал глава областного парламента.

Руководители областного совета подписались в книге, в которую вносятся имена всех партнеров, кто поддерживает автопробег. В память о пребывании в нашем крае старший и младший Закутные получили в подарок уникальную книгу «Сумщина».

Путешествие продлится полтора года. Организаторы предлагают всем взрослым, родителям маленьких пациентов, в разных городах и селах участвовать и поддерживать Андреев Закутных - младшего и старшего, помогать им во всех вопросах во время маршрута.