Появились подробности ДТП, в котором погибла велосипедистка из Шостки Полиция Черниговской области и cумской велоклуб обнародовали подробности ДТП, в котором погибла велосипедистка из Шостки

Мы уже писали о трагедии, случившейся неподалеку от Новгорода-Северского. Напомним, в субботу, 20 июня, в результате ДТП погибла участница велопробега, пишет Шостка.инфо.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Черниговской области, велосипедистка не справилась с управлением, и ее сбил автомобиль «ZAZ Daewoo» (им управлял водитель 1986 г. р.), который двигался навстречу.

Открыто уголовное производство по ст. 286, ч. 2 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

На Интернет-форуме велосипедистов, информацию о трагедии разместил клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs». Сообщается, что ДТП произошло в 9.40 на 40 км веломарафона «Мезинский». Велосипедистка погибла «внаслідок трагічного збігу обставин (повалене на проїжджу частину дороги дерево, рухомий автомобіль, людський фактор)»…

«Просимо Вас не займатися домислами та не назначати винуватців! Водій автівки швидко рухався, бачив перепону у вигляді поваленого дерева та групу велосипедистів, які зупинились, в очікуванні звільнення зустрічної смуги для об’їзду перепони. Це факт. Велосипедистка рухалась позаду групи, яка вже зупинилась, не впоралась з керуванням. Це припущення. Подія відбулась за долі секунд. «Свідки» у цей час дивились вперед. Людина загинула! Все! Інших фактів немає. Обставини та причини ДТП будуть встановлені у ході слідства», – говорится в сообщении.

По информации «Velo-Sport Sumy Randonneurs», за 10 лет деятельности рандонерских клубов в Украине это первая трагедия. Клуб выступил с обращением к общественности, велосипедистам и автомобилистам.

«Velo-Sport Sumy Randonneurs» назвал безосновательными обвинения в адрес организаторов марафона (клуб «Шостка-Вело»). Подчеркивается, что эти обвинения звучат от людей, которые не понимают, что такое Рандоне и бревет.

«Бревети (BREVET RANDONNEURS MONDIAUX від 200 км до 1000 км) в Україні та інших країнах світу проводяться за правилами французького клубу Audax Club Parisien та відповідно до міжнародного календаря, який затверджується у четвертому кварталі року, що передує сезону. Зокрема, правилами передбачено, що під час заходу кожен учасник вважається в індивідуальному заїзді. Учасник повинен діяти відповідно до правил руху і рухатися у відповідності до усіх дорожніх знаків і сигналів», – говорится в обращении.

Также отмечается, что организаторы не несут ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти в ходе бревета.

«Простіше кажучи, бревет – це іспит для рандонера, а організатор для полегшення проходження дистанції забезпечує учасника легендою про маршрут, упродовж дистанції на контрольних пунктах відмічає час проходження та надає харчування, іншу підтримку учаснику, на фініші проводить вручення відзнак про проходження індивідуального випробування. Все інше залежить лише від учасника! Це майже екстремальний вид активного відпочинку. І ніхто, крім учасника, за нього самого не відповідає», – сказано в обращении велоклуба.

«Velo-Sport Sumy Randonneurs» просит велосипедистов соблюдать правила дорожного движения и безопасности, а автомобилистов – уступать дорогу велосипедистам, соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра при объезде.

«Кількість велосипедистів стрімко зростає! Вони виїжджають на дороги з різними цілями (по справах, мандрівки, тренування, марафони), у всіх різний рівень підготовки, досвіду. Але у всіх є здоров’я, життя, яке безцінне. І велосипедист тут у програші», – подчеркивает «Velo-Sport Sumy Randonneurs».