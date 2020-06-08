В Сумах водитель без прав предлагал копам взятку Патрулируя улицу Ивана Сирко, инспекторы остановили водителя автомобиля Renault Kangoo за нарушение правил дорожного движения.

Общаясь с 28-летним мужчиной, патрульные выяснили, что удостоверения водителя он вообще никогда не получал. Но это не помешало ему ни сесть за руль, не имея права управления, ни предложить неправомерную выгоду патрульным за непривлечение его к административной ответственности.

Несколько раз стражи порядка предупредила его об ответственности за предложение взятки. Не реагируя на замечания, тот и дальше настаивал на решении вопроса без оформления административного материала и предлагал 300 гривен.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.