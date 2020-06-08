У глуховчанина посреди улицы остановилось сердце, после клинической смерти мужчину удалось оживить Субботний жаркий день. Супружеская чета находилась недалеко от своего дома, в районе «Зоомагазина» по ул. Киево – Московской. Как вдруг 39-летнему мужу стало плохо, на глазах у жены он посинел и отключился

«Скорая» примчалась мгновенно, поскольку подстанция экстренной службы находилась рядом от места ЧП.

Пока медики ехали, один из неравнодушных местных жителей уже делал мужчине непрямой массаж сердца. И это спасло ситуацию, так как не было утеряно время. Фельдшер прибыл на современном реанимобиле «Пежо», оснащенном необходимой аппаратурой – дефибриллятором и кислородом. У больного констатировали остановку сердца, он находился в состоянии клинической смерти. Глуховчанина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, дважды применяли разряд, используя дефибриллятор, а также обеспечили внутривенный доступ.

Опытный фельдшер делал все по протоколу. Результат – сердце удалось запустить, пациент вернулся к жизни. Правда, в сознание так и не приходил. Прямо из улицы его госпитализировали в реанимационное отделение Глуховской ЦРБ.

Утром в понедельник медицинский директор Глуховской горбольницы Валентина Барахович рассказала, как чувствует себя больной. Собеседница сообщила, что человек жив, от аппарата ИВЛ отключен. И добавила, что из клинической смерти к жизни он вернулся благодаря четкой и профессиональной работе прибывшего на вызов фельдшера экстренной помощи. Сам же медик попросил не называть его имя. Считает, что еще не время делать из него героя.

Более того, спасение глуховчанина он приписывает не себе в заслугу, а неравнодушному местному жителю, который оказал помощь еще до приезда неотложки. И обращается к гражданам: будьте сознательны и не проходите мимо человека, если ему стало плохо. Каждая секунда играет решающую роль, и неравнодушие может спасти чью–то жизнь, пишет hlukhiv.info.