В Ромнах посадили грабителя К 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорен молодой человек, ограбивший пенсионерку.

Роменской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего парня, который ограбил пенсионерку.

Событие произошло 26 июля 2019 года около 16 часов в г. Ромны. Обвиняемый, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, подбежал к пенсионерке, которая проходила мимо местного учебного заведения, и сорвал с ее шеи золотую цепочку.

В суде обвиняемый, который до этого уже был судим за кражу, вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается, просил строго не наказывать.

По приговору суда мужчину признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и осужден к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.