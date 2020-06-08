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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:18160

В Ромнах посадили грабителя

К 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорен молодой человек, ограбивший пенсионерку.

Роменской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего парня, который ограбил пенсионерку.

Событие произошло 26 июля 2019 года около 16 часов в г. Ромны. Обвиняемый, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, подбежал к пенсионерке, которая проходила мимо местного учебного заведения, и сорвал с ее шеи золотую цепочку.

В суде обвиняемый, который до этого уже был судим за кражу, вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается, просил строго не наказывать.

По приговору суда мужчину признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и осужден к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Грабеж. приговор суда
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