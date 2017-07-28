Сумские чиновники не знают, что делать с обвалившейся стеной одного из помещений классической гимназии

Кирпич от стены засыпал газон и часть проезжей части. Директор гимназии Виктор Гончаренко рассказал, что здание это старинное, входит в комплекс сооружений гимназии, который является памятником архитектуры. Какова причина обвала, в гимназии не знают, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«По указанному адресу прибыли сотрудники полиции, они осмотрели место происшествия и опросили заявителей. Известно, что при обвале стены никто из людей не пострадал. По данному факту назначена проверка, по окончании которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.
По словам директора гимназии Виктора Гончаренко, заведение готовит обращение в городское управление архитектуры, чтобы провести реставрацию.
«Это здание является частью архитектурного ансамбля Александровской гимназии, которая состоит из главного корпуса, первого пансиона - одноэтажного флигеля, второго пансиона - дома в стиле неоготики, и бывших конюшен Александровской гимназии. Часть стены бывших конюшен и упала. Самое главное то, что это памятник архитектуры и есть паспорт», - рассказал директор.
И.о.главного архитектора Сум Ольга Бондаренко от комментария отказалась, сославшись на занятость. По паспорту памятники истории Комплекса сооружений Александровской мужской гимназии, который находится в управлении, это здание не внесено в комплекс и не относится к исторической достопримечательности. Это же здание на историко-архитектурном плане Сум показал архитектор Олег Кривцов.
«Здание, которое частично разрушилась, находится за пределами охранной зоны, в зоне регулирования застройки, она обозначена как дисгармоничная застройка. То есть, никакой исторической ценности и архитектурной ценности это здание не имеет. Если это здание будет признано аварийным, я так понимаю, что это специалисты определенные должны это сделать: инженерное обследование и дать заключение, и дать свои рекомендации по усилению ее конструкции, а может прийти к выводу, что она не подлежит уже восстановлению», - сказал Кривцов.
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