На Сумщине уже 263 случая заражения коронавирусом: где именно? По состоянию на 23 июня в Сумской области 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 5 человек (м. Суми - 1, г. Тростянец - 1, г.. Ахтырка - 3).

Сейчас от Covid-19 в Сумской

области выписаны 184 человека, из них 2 - за прошедшие сутки (м. Суми).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 68 случаев заболевания (48 вылечилось), в Сумском районе - 14 (12), г. Ахтырка – 20 (4), г. Конотоп - 15 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (14), Тростянецкий район – 21 (7 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (11), Путивльский район – 5 (0 ), Краснопольский район – 1 (0 ).