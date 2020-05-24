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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08345

У Сумах пройде новий онлайн-забіг

RaceProject оголосив про відкриття реєстрації на ще один тематичний забіг від Kupala Online Run/

Старт забігу - 01.07. На подолання забігу буде 2 тижні (до 14.07 включно).

Дистанції: вперше додали дитячий забіг на 1 км, та вже звичні 5 км, 10км, 21 км для дорослих.

Вартість медалі - 220 грн.

Для реєстрації напишіть на сторінку Race Project у Фейсбуці.

Максимальна кількість учасників – 100.

Давайте зробимо це літо драйвовим!

Спорт Забег Легкая атлетика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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