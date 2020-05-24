У Сумах пройде новий онлайн-забіг RaceProject оголосив про відкриття реєстрації на ще один тематичний забіг від Kupala Online Run/

Старт забігу - 01.07. На подолання забігу буде 2 тижні (до 14.07 включно). Дистанції: вперше додали дитячий забіг на 1 км, та вже звичні 5 км, 10км, 21 км для дорослих. Вартість медалі - 220 грн. Для реєстрації напишіть на сторінку Race Project у Фейсбуці. Максимальна кількість учасників – 100. Давайте зробимо це літо драйвовим!