У Сумах пройде новий онлайн-забіг

Старт забігу - 01.07. На подолання забігу буде 2 тижні (до 14.07 включно).
Дистанції: вперше додали дитячий забіг на 1 км, та вже звичні 5 км, 10км, 21 км для дорослих.
Вартість медалі - 220 грн.
Для реєстрації напишіть на сторінку Race Project у Фейсбуці.
Максимальна кількість учасників – 100.
Давайте зробимо це літо драйвовим!
Спробуй досягти найвищої точки України....
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