Путешествия во время пандемии: появилась онлайн-карта с правилами въезда В Министерстве иностранных дел Украины создали интерактивную карту для людей, которые планируют поездку за рубеж в условиях пандемии коронавируса

С ее помощью можно узнать актуальный режим въезда для граждан Украины в любой стране мира. Данные карты регулярно обновляются, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение через пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда - нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы".

Карта находится на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua. Наведя курсор на интересующую страну, можно узнать самую актуальную информацию о том, что нужно украинцам для въезда на ее территорию.

Зеленым цветом обозначены страны, куда украинцам открыт доступ. Желтым - куда доступен въезд с видом на жительство, оранжевым - въезд запрещен. Второй уровень - транзитный проезд через страну.