Сумские библиотеки продолжают работать в режиме онлайн-заказов О работе Сумской городской централизованной библиотечной системы в условиях «адаптивного» карантина сообщает сайт мэрии.

Учитывая решение Кабинета министров Украины о продлении сроков «адаптивного» карантина до 31 июля и принимая во внимание фактическое состояние эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекции в городе Сумы библиотеки Сумской городской централизованной библиотечной системы с 22 июня продолжат обслуживать своих пользователей по предварительному заказу (онлайн или по телефону) без допуска граждан в помещения библиотек.

Учреждения будут предоставлять свои услуги ежедневно в соответствии с графиками работы. Читальные залы городских библиотек, отдел искусств Центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко и «Первая Сумская медиатека», действующего при библиотеке-филиале № 4, пока не будут работать.