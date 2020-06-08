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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:231203

Кто заболел коронавирусом в Ахтырке

За понедельник в Ахтырке подтвердились три новых случая коронавируса.

Теперь таких в Ахтырке уже 17, 4 из них выздоровели. За последние две недели в Ахтырке 13 новых случаев. Вчерашние три пациента это ахтырчане в возрасте 57, 63, 81 лет.

Как сообщили в Ахтырском горсовете, трое жителей города в связи с ухудшением самочувствия обратились к своему семейному врачу. После проведения исследований получен положительный результат инфицирования COVID-19. Устанавливается круг контактных лиц. Вышеуказанные инфицированные не является контактными лицами уже выявленных больных. 15 горожан находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей, кроме 81-летнего ахтырчанина, который проходит лечение в Тростянецкой больнице.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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