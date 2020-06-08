Кто заболел коронавирусом в Ахтырке За понедельник в Ахтырке подтвердились три новых случая коронавируса.

Теперь таких в Ахтырке уже 17, 4 из них выздоровели. За последние две недели в Ахтырке 13 новых случаев. Вчерашние три пациента это ахтырчане в возрасте 57, 63, 81 лет.

Как сообщили в Ахтырском горсовете, трое жителей города в связи с ухудшением самочувствия обратились к своему семейному врачу. После проведения исследований получен положительный результат инфицирования COVID-19. Устанавливается круг контактных лиц. Вышеуказанные инфицированные не является контактными лицами уже выявленных больных. 15 горожан находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей, кроме 81-летнего ахтырчанина, который проходит лечение в Тростянецкой больнице.