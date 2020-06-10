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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Глухові пройде Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest

Три дні поспіль, 1-3 липня, з 18:00 по 20:00 у Глухові проходитиме Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest, організований КЗ “Глухівська школа мистецтв ім. М. С. Березовського.

Проводитиметься фестиваль біля будівлі музичної школи, повідомляє hlukhiv.info.

До слова, такий захід вже став традиційним, адже проходить третій рік. Як показала практика минулих років, публіці подобаються концерти за участю вихованців школи. Свіже повітря, живі емоції – актуально і цікаво! Долучитися до культурно-мистецького заходу запрошуються глухівчани і гості міста.

“Єдина можливість дітям виступити наживо перед глядачами. Все відбуватиметься з дотриманням карантинних заходів“, – прокоментувала директор музичної школи Анна Мироненко.

 
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