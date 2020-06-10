У Глухові пройде Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest

Проводитиметься фестиваль біля будівлі музичної школи, повідомляє hlukhiv.info.
До слова, такий захід вже став традиційним, адже проходить третій рік. Як показала практика минулих років, публіці подобаються концерти за участю вихованців школи. Свіже повітря, живі емоції – актуально і цікаво! Долучитися до культурно-мистецького заходу запрошуються глухівчани і гості міста.
“Єдина можливість дітям виступити наживо перед глядачами. Все відбуватиметься з дотриманням карантинних заходів“, – прокоментувала директор музичної школи Анна Мироненко.
В это воскресенье, 28 июня, в Сумах проведут матч за Суперкубок Сумской области по футболу с между ФК «Сумы» и...
Три дні поспіль, 1-3 липня, з 18:00 по 20:00 у Глухові проходитиме Фестиваль вуличної музики Березовський Street Fest, організований КЗ...
Спробуй досягти найвищої точки України....
Сумчан запрошують на змагання з лазертагу, 26 червня, з нагоди Дня молоді....
«Монолог з кавою» пропонує провести відома сумська художниця Ніна Негреба, котра презентує персональну виставку живопису у Сумській міській галереї....