В Глухове кошка стала приемной мамой для птенца В семье глуховчан Ольги и Николая – необычное пополнение. Их кошка принесла откуда – то птенца, причем пенсионеры даже затрудняются с определением вида птицы.

Со слов собеседницы, они с мужем были уверены, что хищница – кошка притащила себе добычу для прокорма. Однако, домашняя любимица лакомиться птичкой не стала. Животное взяло его под опеку и ведет себя с пернатым по – матерински: в зубах затащила на кресло, обогревая птенчика своим пушистым телом.

А Ольга кормит малыша молочком из пипетки. Правда, не знает, правильно она делает, или нет. Поэтому, с радостью воспользуется советами читателей, как ухаживать за птенцом. Они вместе с заботливой кошкой, у которой пробудился материнский инстинкт не дадут погибнуть пернатому детенышу, пишет Глухов.инфо.