В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании

На тушение направили дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, загорелось деревянное перекрытие между 1-м и 2-м этажами дома. Горючими конструкциями огонь стремительно распространялся. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.
В 19:04 удалось локализовать пожар на площади 15 кв. м, а в 20:25, использовав около 13 т воды возгорание полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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