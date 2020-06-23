В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании 22 июня в 18:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном трехэтажном здании на ул. Рябошапки в г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, загорелось деревянное перекрытие между 1-м и 2-м этажами дома. Горючими конструкциями огонь стремительно распространялся. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.

В 19:04 удалось локализовать пожар на площади 15 кв. м, а в 20:25, использовав около 13 т воды возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.