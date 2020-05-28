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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59170

Под Сумами полиция обнаружила около сотни кустов конопли

В селе Облоги Сумского района в рамках оперативно-профилактических мероприятий, целью которых является выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений, местные полицейские установили жителя села, который занимался выращиванием конопли.

Ранее судимый 60-летний мужчина на собственном приусадебном участке посеял несколько десятков кустов конопли. Зная об уголовной ответственности за подобное «земледелие», он маскировал растения как мог, рассаживая их рядом с виноградной лозой и в овощах.

«Несмотря на все попытки гражданина остаться вне внимания правоохранителей, наши сотрудники обнаружили и изъяли у него не только 63 растения культивируемой конопли, но и около 1 кг уже высушенного и измельченного сырья, похожего на марихуану, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник Сумского районного отдела полиции . - Сейчас все изъятое направлено для проведения судебной экспертизы, целью которой является установление принадлежности к наркотическим средствам. Согласно санкции ст. 310 УК Украины злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет».

Это уже третий подобный случай с начала операции, обнаруженный участковыми и оперативниками Сумского райотдела милиции. Правоохранители постоянно обследуют земельные и лесные участки различной формы собственности, осматривают территории заброшенных ферм и дачных хозяйств, чтобы выявить насаждения мака снотворного и конопли, которые обустраивают наркозависимые лица».

Работники полиции обращаются к гражданам с призывом сообщать по спецлинии «102» обо всех известных им случаях искусственного выращивания мака снотворного или конопли или об участках с дикорастущими растениями конопли, которые носят следы отделения листьев от стволов или целых растений с полностью оборванной кроной.

Правоохранители напоминают: граждане, которые намерены добровольно сообщить о совершении уголовного преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ или такие, самостоятельно обратились в лечебное учреждение и начали лечение от наркомании, освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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