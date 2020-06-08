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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14189

В Шостке дали 7,5 лет за убийство

К 7 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен 31-летний мужчина, который лишил жизни знакомого матери и сломал челюсть товарищу.

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего молодого человека, который лишил жизни знакомого матери и сломал челюсть товарищу.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что событие произошло 6 августа 2018 года в с. Собичево Шосткинского района. Обвиняемый около 22.00 вернулся в дом, где проживал вместе с матерью. В одной из комнат на диване он увидел спящего мужчину под хмельком. Молодой разозлился, ведь именно с этим человеком мать употребляла спиртное каждый день. Он поднял мужчину с дивана и начал наносить удары. Сначала обвиняемый бил потерпевшего руками, а когда тот упал на пол, продолжил наносить удары еще и ногами. В полусознательном состоянии молодой вытащил того из дома на улицу, где и бросил. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме этого, обвиняемый отвечал в суде еще и за избиение своего товарища. Как выяснилось, молодые люди решили вместе выпить. Обвиняемый дал пострадавшему деньги на водку и отправил в магазин, однако тот не вернулся. Когда они встретились через некоторое время, у пострадавшего не было ни денег, ни спиртного.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях (ч. 1 и ч. 2 ст. 122 УК Украины) и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство
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