На Сумщине в ДТП пострадала велосипедистка

Как предварительно выяснили правоохранители, 34-летний местный житель, будучи за рулем своего ВАЗ-2109, допустил столкновение с велосипедисткой, которая двигалась во встречном направлении.
В результате 32-летняя женщина получила различной степени тяжести телесные повреждения и была доставлен в районную больницу.
Все транспортные средства с места происшествия правоохранители изъяли. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство в соответствием с ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного лицами, управляющими транспортными средствами), в рамках которого окончательно устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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