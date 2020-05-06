Сумы подписали договор на поставку 19 новых троллейбусов В Сумах состоялось подписание контракта на поставку 19 троллейбусов в рамках проектов «Городской общественный транспорт Украины» и «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы».

По результатам тендера, победителем на поставку новых 12-метровых низкопольных троллейбусов, было определено ДП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс».

Контракт подписали городской голова Александр Лысенко, директор ДП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный, представитель ДП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс» Игорь СТЕЦЮК, начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко и и.о. директора КП «Электроавтотранс» Андрей Новик.

Стоимость электротранспорта, запасные части и расходные материалы, оборудование и инструменты для технического обслуживания и ремонта, составляет 4 млн евро, которые взяли в кредит в Европейском инвестиционном банке.

По условиям договора, в эту сумму входит, также обучение по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту троллейбусов для работников КП «Электроавторанс», которые в дальнейшем будут обслуживать транспорт.

Срок кредита - до 22 лет, процентная ставка за пользование кредитными средствами, в соответствии с условиями Финансового соглашения, определяется на дату выборки траншей и равна фиксированной ставке или шестимесячной Европейской межбанковской ставке предложения (EURIBOR) + спрэд (до 2,5%). Выплата процентов - каждые полгода. Погашение займа будет осуществляться равными платежами каждые полгода.

Как отметил директор ГП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный - задача предприятия, как участника договора как можно скорее выполнить обязательства по поставке электротранспорта, однако пока этот вопрос зависит от поступления средств Европейского инвестиционного банка. Я лично буду прилагать все усилия, чтобы Сумы можно скорее получили нашу продукцию, и сумчане пользовались новым комфортным общественным транспортом».

Заметим, что такие же троллейбусы, которые в ближайшее время получат Сумы, уже курсируют некоторыми городами Украины, в частности Харьковом и Луцком.

Напомним, «Городской общественный транспорт Украины» - это рамочный кредит на 200 млн евро для финансирования общественного транспорта в 11 городах Украины. Средства выделены на обновление муниципального транспорта, автобусов, троллейбусов и трамваев, а также восстановление имеющейся инфраструктуры общественного транспорта.