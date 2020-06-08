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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32172

В Сумах патрульные задержали магазинного вора

Патрульные роты тактико-оперативного реагирования получили сообщение о конфликте в одном из магазинов в центре города.

Позвонив заявителю, тот сообщил, что гражданин, совершивший конфликт, уже ушел в неизвестном направлении. Патрулируя улицу Кооперативную, стражи порядка увидели пешехода, похожего по описанию, и остановили его. Во время общения патрульные заметили, что 35-летний мужчина держал в руках шорты с биркой и ценником, которые он все пытался спрятать от стражей порядка. Чека на покупку у него не было. И четко назвать магазин, в котором он их приобрел, он не мог.

Проверив личность гражданина, инспекторы роты ТОР выяснили, что он был подсудимым за совершение имущественного преступления. Понимая, что он может быть причастен к краже этой вещи, патрульные проверили все магазины неподалеку, где продавали похожую одежду. Во время проведения розыскных мероприятий патрульные нашли именно тот магазин одежды, из которого сумчанин и похитил шорты. О факте совершения кражи продавцы узнали от полицейских.

Стражи порядка вызвали на место происшествия работников Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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