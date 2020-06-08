В Сумах по ночам будут отключать воду

Чтобы не создавать неудобства потребителям, промывка будет осуществляться ночью в два этапа.
Первый этап промывки будет проводиться в ночь с 24 на 25 июня. В зону промывки попадут бассейны улиц Римского-Корсакова, Ахтырской, Марко Вовчок, Санаторной, Юбилейной, Карбышева, Сергея Табалы.
Второй этап промывки будет проводиться в ночь с 25 на 26 июня. В зону выполнения санитарно-технических работ попадут улицы: Прокофьева, Сумско-Киевских дивизий, Сергея Табалы, Даргомыжского, часть улицы Харьковской.
При осуществлении промывки вода в домах вышеупомянутых улиц будет отсутствовать. Днем, 25 и 26 июня соответственно, вода будет подаваться с пониженным давлением. В ходе проведения работ для опорожнения водопроводов будет возникать техническая необходимость сброса питьевой воды из водопроводной сети в реку Псел в районе легкоатлетического манежа СумГУ, а также на проезжую часть улиц Химгородка.
После промывки сетей вода в кранах сумчан не будет иметь запаха хлора, однако может быть временно мутной.
Промывка - это обязательные профилактические меры, необходимые для того, чтобы очистить водопроводные трубы от осадка и улучшить качество воды, сообщает КП «Горводоканал».
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