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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35171

В Сумах по ночам будут отключать воду

Согласно ежегодному графику КП «Горводоканал» будето проводить плановую профилактическую промывку водопроводных сетей бассейна Пришибского водозабора.

Чтобы не создавать неудобства потребителям, промывка будет осуществляться ночью в два этапа.

Первый этап промывки будет проводиться в ночь с 24 на 25 июня. В зону промывки попадут бассейны улиц Римского-Корсакова, Ахтырской, Марко Вовчок, Санаторной, Юбилейной, Карбышева, Сергея Табалы.

Второй этап промывки будет проводиться в ночь с 25 на 26 июня. В зону выполнения санитарно-технических работ попадут улицы: Прокофьева, Сумско-Киевских дивизий, Сергея Табалы, Даргомыжского, часть улицы Харьковской.

При осуществлении промывки вода в домах вышеупомянутых улиц будет отсутствовать. Днем, 25 и 26 июня соответственно, вода будет подаваться с пониженным давлением. В ходе проведения работ для опорожнения водопроводов будет возникать техническая необходимость сброса питьевой воды из водопроводной сети в реку Псел в районе легкоатлетического манежа СумГУ, а также на проезжую часть улиц Химгородка.

После промывки сетей вода в кранах сумчан не будет иметь запаха хлора, однако может быть временно мутной.

Промывка - это обязательные профилактические меры, необходимые для того, чтобы очистить водопроводные трубы от осадка и улучшить качество воды, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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