Завтра без воды будут несколько улиц Сум

Подача воды будет прекращена по следующим адресам:
- переулок Майдановський;
- переулок Суворова;
- улица Круговая;
- улица Суворова;
- улица Цымлянская;
- улица Каховская;
- улица Успенского.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
Согласно ежегодному графику КП «Горводоканал» будето проводить плановую профилактическую промывку водопроводных сетей бассейна Пришибского водозабора....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Холодногорская, ул. Горького и...
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях...
В связи с устранением порыва на водопроводной сети диаметром 50 мм по улице Ярослава Мудрого сегодня, 15 июня, в 9:30...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Г. Кондратьева....