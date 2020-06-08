Завтра без воды будут несколько улиц Сум В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене участка водосети диаметром 100 мм в пер. Майдановском завтра, 24 июня, в 9:00 будет прекращена подача воды.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам: - переулок Майдановський; - переулок Суворова; - улица Круговая; - улица Суворова; - улица Цымлянская; - улица Каховская; - улица Успенского. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».