Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38389

Завтра без воды будут несколько улиц Сум

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене участка водосети диаметром 100 мм в пер. Майдановском завтра, 24 июня, в 9:00 будет прекращена подача воды.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам:

- переулок Майдановський;

- переулок Суворова;

- улица Круговая;

- улица Суворова;

- улица Цымлянская;

- улица Каховская;

- улица Успенского.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

Сегодня 13:35

В Сумах по ночам будут отключать воду

Согласно ежегодному графику КП «Горводоканал» будето проводить плановую профилактическую промывку водопроводных сетей бассейна Пришибского водозабора....

19.06.2020 10:09

Кому в Сумах отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Холодногорская, ул. Горького и...

16.06.2020 10:32

Кому и почему в Сумах отключили воду?

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях...

15.06.2020 10:28

В центре Сум отключили воду

В связи с устранением порыва на водопроводной сети диаметром 50 мм по улице Ярослава Мудрого сегодня, 15 июня, в 9:30...

12.06.2020 12:09

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Г. Кондратьева....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.