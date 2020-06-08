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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02215

Сумщина снова опустилась рейтинге по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 23 июня в Сумской области 263 случаев заболевания COVID-19, вылечились 184 человека.

Сумская область опустилась с седьмого на девятое место по проценту выздоровевших от коронавируса.

Топ-10:

Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели) – 93,1%

Полтавская обл. - 296 (263 выздоровели) – 88,9%

Кировоградская обл. - 631 (521 выздоровел) – 82,6%

Хмельницкая обл. - 622 (493 выздоровели) - 79,3%

Днепропетровская обл. - 1049 (780 выздоровели) – 74,4%

Николаевская обл. - 366 (269 выздоровели) – 73,5%

Луганская обл. - 73 (53 выздоровели) – 72,6%

Запорожская обл. - 555 (393 выздоровели) – 70,8%

Сумская обл. - 263 (184 выздоровели) – 70%

Черкасская обл. - 605 (408 выздоровели) – 67,4%

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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