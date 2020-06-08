Сумщина снова опустилась рейтинге по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 23 июня в Сумской области 263 случаев заболевания COVID-19, вылечились 184 человека.

Сумская область опустилась с седьмого на девятое место по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10: Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели) – 93,1% Полтавская обл. - 296 (263 выздоровели) – 88,9% Кировоградская обл. - 631 (521 выздоровел) – 82,6% Хмельницкая обл. - 622 (493 выздоровели) - 79,3% Днепропетровская обл. - 1049 (780 выздоровели) – 74,4% Николаевская обл. - 366 (269 выздоровели) – 73,5% Луганская обл. - 73 (53 выздоровели) – 72,6% Запорожская обл. - 555 (393 выздоровели) – 70,8% Сумская обл. - 263 (184 выздоровели) – 70% Черкасская обл. - 605 (408 выздоровели) – 67,4%