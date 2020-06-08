Сумщина снова опустилась рейтинге по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область опустилась с седьмого на девятое место по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10:
Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели) – 93,1%
Полтавская обл. - 296 (263 выздоровели) – 88,9%
Кировоградская обл. - 631 (521 выздоровел) – 82,6%
Хмельницкая обл. - 622 (493 выздоровели) - 79,3%
Днепропетровская обл. - 1049 (780 выздоровели) – 74,4%
Николаевская обл. - 366 (269 выздоровели) – 73,5%
Луганская обл. - 73 (53 выздоровели) – 72,6%
Запорожская обл. - 555 (393 выздоровели) – 70,8%
Сумская обл. - 263 (184 выздоровели) – 70%
Черкасская обл. - 605 (408 выздоровели) – 67,4%
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