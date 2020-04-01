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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумском роддоме отремонтировали первый этаж и VIP-палаты

В Сумском роддоме Пресвятой Девы Марии на улице Троицкой завершился ремонт.

На это из городского бюджета потратили более миллиона гривен. Отремонтировали первый этаж и устроили девять платных палат, пишет UA:СУМИ.

Стоить такие апартаменты для роженицы, новорожденного и одного из родственников будут от 1760 до 2500 гривен за весь период пребывания.

«Период пребывания, если роды нормальные, - три дня. Если же, не дай Бог, осложнения - неизвестно сколько, но женщина уже раз заплатила и, сколько нужно, она будет здесь до полного выздоровления и выписки», - сказала директор роддома Ольга Чирва.

Цена варьируется в зависимости от площади, наличия бытовой техники и комнаты для гигиенических процедур.

Акушерка Лариса Солодовник работает в роддоме 27 лет и говорит: «Когда я пришла в роддом, то женщины лежали по четыре после родов, так же и в предродовой палате их было четверо. А сейчас - каждая женщина лежит отдельно. В детское отделение возили на каталках всех детей, а потом их раздавали мамам».

Кроме ремонта помещений, в роддом приобрели биохимический анализатор, который позволяет в несколько раз ускорить получение результатов анализов.

В целом, по словам и.о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, в 2020 году на ремонт запланировали в бюджете около 6,3 млн гривен.

«Верхние этажи, начиная со второго и до конца, отремонтированы в 2008 году. На сегодня они в капитальном ремонте не нуждаются. Но в данном заведении в этом году выделены значительные средства из городского бюджета на его развитие. Это 6,8 млн для приобретения оборудования и 6,3 миллиона для проведения ремонтных работ. На сегодня закуплено уже рентген-аппарат, гистероскоп и продолжается закупка еще дорогостоящего оборудования», - рассказала Е.Чумаченко.

Общество Роддом
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